بالفيديو.. حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء في المملكة

الرياض(صدى):

كشفت هيئة الأرصاد وحماية البيئة في تقريرها اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء، أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار.

وتشمل الحالة مناطق: ” الشرقية، والرياض، والقصيم، وحائل، والأجزاء الشرقية من المدينة المنورة، والأجزاء الشرقية من مكة المكرمة، والأجزاء الشرقية من الباحة. ”

كما توقعت الهيئة أن تكون السماء غائمة جزئيًا مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على تلك المناطق كذلك على مرتفعات عسير، وجازان، ونجران.

كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة يصحب برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: تبوك، والجوف، والحدود الشمالية.