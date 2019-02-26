السومة يوجه رسالة للجماهير بعد صيامه عن التسجيل

نواف السالم(صدى):

علَّق نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، السوري عمر السومة، على دعم جمهور الأهلي له رغم غيابه عن التسجيل خلال آخر 3 مباريات خاضها الفريق.

وقال عمر السومة في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” دعمكم يا جمهور الأهلي ما له مثيل، التسجيل توفيق من رب العالمين وسامحوني على القصور وبإذن الله راح أشد نفسي أكثر لإسعادكم ” .

وغاب عمر السومة عن التسجيل في مباراة الأهلي ضد في ذهاب وإياب ثمن نهائي كأس زايد للأندية الأبطال وكذلك في مباراة الأهلي أمام الفتح ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان آخر هدف سجَّله السومة خلال مباراة الفريق أمام النصر يوم 12 فبراير الماضي، وهو الهدف الـ 14 له في منافسات البطولة، ليحتل المركز الثالث في قائمة الهدافين.