بالفيديو.. أفعى تقتحم مجمع مطبعة المصحف الشريف بالمدينة وتصيب موظف

علي القحطاني(صدى):

أظهر مقطع فيديو تسلل أفعى داخل مجمع مطبعة المصحف الشريف بالمدينة، مما أدى إلى تعرض أحد موظفي مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف للدغة الأفعى.

وظهر في مقطع الفيديو، قيام مجموعة من موظفي المطبعة بتتبع مكان الأفعى المختبي داخل أحدى الغرف وقتله.

وقاموا الموظفون بنقل زميلهم المصاب إلي أحد المستشفيات في المدينة لتلقي العلاج اللازم.