بالفيديو.. أفعى تقتحم مجمع مطبعة المصحف الشريف بالمدينة وتصيب موظف
أظهر مقطع فيديو تسلل أفعى داخل مجمع مطبعة المصحف الشريف بالمدينة، مما أدى إلى تعرض أحد موظفي مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف للدغة الأفعى.
وظهر في مقطع الفيديو، قيام مجموعة من موظفي المطبعة بتتبع مكان الأفعى المختبي داخل أحدى الغرف وقتله.
وقاموا الموظفون بنقل زميلهم المصاب إلي أحد المستشفيات في المدينة لتلقي العلاج اللازم.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 66817 ] نشر منذ 6 دقائق
مايشوف شر ، بعون الله ,,
,, لايطلع واحد ( مغلوث ) يقول الرفق باالحيوان ، كان كلمتوا حقون الرفق باالحيوان ,,
,, خذ الرد السريع .. هذا عدو ويجب قتله في الحل والحرم ,,
,, هذا كلام رسولنا الكريم عليه افضل الصلاة واتم التسليم .. انتهى ..
،،؛**”””سهم”””**؛،،😀[ عدد التعليقات: 3496 ] نشر منذ 5 دقائق
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