بالصور.. سيجارة تدفع زعيم كوريا الشمالية إلى توقيف قطار
أظهر مقطع فيديو، زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، وهو يقوم بأخذ استراحة لتدخين سيجارة في محطة قطار صينية، في الوقت الذي ينشغل العالم بوصول الزعيم الكوري الشمالي إلى فيتنام اليوم (الثلاثاء) لعقد قمة ثانية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.
وتوقف القطار الذي يقله إلى فيتنام بهدف أخذ استراحة قصيرة، ونزل كيم في ختام رحلة طويلة بقطاره المصفح اجتاز خلالها أربعة آلاف كيلومتر، في محطة قطارات دونغ دانغ، البلدة الفيتنامية الحدودية مع الصين.
وأوضح الفيديو كيم، وهو يشعل السيجارة باستخدام أعواد كبريت، بينما ظهرت سيدة يعتقد أنها شقيقته التي تدعى كيم يو جونغ، وهي تحمل له منفضة السجائر.
🐪[ عدد التعليقات: 237 ] نشر منذ 31 دقيقة
من حقه زعيم بلد متوارث ابا عن جد في الحكم بسبب خلافاته مع امريكا ارادت ان تهمش كوريا الشماليه عن العالم وتدمير اقتصادها لكن رغم ذالك الحصار بنا مفاعلات نوويه وتحدى امريكا ايام اوباما واراد ضرب امريكيا ضربه استباقيه لكن اوباما شكله بلع العافيه
هذى الزعيم الي المفروض الحكومات العربيه تضع يدها بيده لا ان تكون احدى رعايا امريكا
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 66817 ] نشر منذ 15 دقيقة
دايخ راسه ابو خدود ورديه ,,
,, مطنوخ هاالشرنوخ ,, محسوب من جملة الشيوخ ,,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 66817 ] نشر منذ 15 دقيقة
دايخ راسه ابو خدود ورديه ,,
,, مطنوخ هاالشرنوخ ,, محسوب من جملة الشيوخ ,,,
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 12599 ] نشر منذ 10 دقائق
مطنوخ هاالدب😊😁