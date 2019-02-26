بالصور.. سيجارة تدفع زعيم كوريا الشمالية إلى توقيف قطار

بيونغ يانغ(صدى):

أظهر مقطع فيديو، زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، وهو يقوم بأخذ استراحة لتدخين سيجارة في محطة قطار صينية، في الوقت الذي ينشغل العالم بوصول الزعيم الكوري الشمالي إلى فيتنام اليوم (الثلاثاء) لعقد قمة ثانية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وتوقف القطار الذي يقله إلى فيتنام بهدف أخذ استراحة قصيرة، ونزل كيم في ختام رحلة طويلة بقطاره المصفح اجتاز خلالها أربعة آلاف كيلومتر، في محطة قطارات دونغ دانغ، البلدة الفيتنامية الحدودية مع الصين.

وأوضح الفيديو كيم، وهو يشعل السيجارة باستخدام أعواد كبريت، بينما ظهرت سيدة يعتقد أنها شقيقته التي تدعى كيم يو جونغ، وهي تحمل له منفضة السجائر.