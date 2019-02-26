بالفيديو.. سلوى بهكلي: فكرة أن تقل إثارة المرأة بعد سن الأربعين مخطئة تماما
أكدت سلوى بهكلي استشاري مساعد نساء وولادة، اليوم الثلاثاء، على أن فكرة الإثارة تقل لدى المرأة بعد سن الأربعين مخطئة تمامًا.
وقالت بهكلي خلال لقاءها في برنامج ” سيدتي ” الذي يُذاع على قناة ” روتانا خليجية ” : المرأة بعد سن الأربعين تصبح أكثر إثارة في هذا السن.
وأضافت : نحن من اعتقدنا ذلك أن المرأة بعد سن الأربعين، تقل لديها الإثارة ولا تهتم بنفسها نهائيًا، وهذا اعتقاد خطأ.
وتابعت : راحة البال من أهم مسببات إثارة الزوجة ورغبتها في العلاقة مع زوجها، فعليها أن تنسى كل المشاكل والضغوطات.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 66817 ] نشر منذ 15 دقيقة
هههههههههههههههه ,,
,, انتي ادرى منا ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 46007 ] نشر منذ 7 دقائق
حتى الرجل بعد سن الخمسين فيه أثارة
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