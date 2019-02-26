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بالفيديو.. سلوى بهكلي: فكرة أن تقل إثارة المرأة بعد سن الأربعين مخطئة تماما

بالفيديو.. سلوى بهكلي: فكرة أن تقل إثارة المرأة بعد سن الأربعين مخطئة تماما
أميرة خالد(صدى):

أكدت سلوى بهكلي استشاري مساعد نساء وولادة، اليوم الثلاثاء، على أن فكرة الإثارة تقل لدى المرأة بعد سن الأربعين مخطئة تمامًا.

وقالت بهكلي خلال لقاءها في برنامج ” سيدتي ” الذي يُذاع على قناة ” روتانا خليجية ” : المرأة بعد سن الأربعين تصبح أكثر إثارة في هذا السن.

وأضافت : نحن من اعتقدنا ذلك أن المرأة بعد سن الأربعين، تقل لديها الإثارة ولا تهتم بنفسها نهائيًا، وهذا اعتقاد خطأ.

وتابعت : راحة البال من أهم مسببات إثارة الزوجة ورغبتها في العلاقة مع زوجها، فعليها أن تنسى كل المشاكل والضغوطات.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 66817 ] نشر منذ 15 دقيقة

هههههههههههههههه ,,

,, انتي ادرى منا ,,

[ عدد التعليقات: 46007 ] نشر منذ 7 دقائق

حتى الرجل بعد سن الخمسين فيه أثارة
والدليل واحد الماني منزل هالأعلان:
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