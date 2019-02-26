بالفيديو.. سلوى بهكلي: فكرة أن تقل إثارة المرأة بعد سن الأربعين مخطئة تماما

أميرة خالد(صدى):

أكدت سلوى بهكلي استشاري مساعد نساء وولادة، اليوم الثلاثاء، على أن فكرة الإثارة تقل لدى المرأة بعد سن الأربعين مخطئة تمامًا.

وقالت بهكلي خلال لقاءها في برنامج ” سيدتي ” الذي يُذاع على قناة ” روتانا خليجية ” : المرأة بعد سن الأربعين تصبح أكثر إثارة في هذا السن.

وأضافت : نحن من اعتقدنا ذلك أن المرأة بعد سن الأربعين، تقل لديها الإثارة ولا تهتم بنفسها نهائيًا، وهذا اعتقاد خطأ.

وتابعت : راحة البال من أهم مسببات إثارة الزوجة ورغبتها في العلاقة مع زوجها، فعليها أن تنسى كل المشاكل والضغوطات.