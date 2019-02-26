النصر يفاوض الاتفاق على محمد الكويكبي

نواف السالم(صدى):

دخلت إدارة نادي النصر، في مفاوضات جادة مع نظيرتها في نادي الاتفاق من أجل كسب خدمات المهاجم الدولي محمد الكويكبي.

يذكر أن عقد محمد الكويكبي مع نادي الاتفاق يستمر لـ 5 سنوات، منذ انضمامه في 2016.

يأتي ذلك بعد توقيع إدارة النصر برئاسة سعود آل سويلم، مخالصة مالية مع أحمد الفريدي ومحمد السهلاوي، إذ تسعى لضم نجوم لتعزيز صفوف النادي.

ويحتل النصر المركز الثاني في ترتيب جدول دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لمحترفين برصيد 46 نقطة وبفارق 6 نقاط عن الهلال المتصدر.