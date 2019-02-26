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أمطارة غزيرة على الطائف وتحذير لمرتادي الطرق

أمطارة غزيرة على الطائف وتحذير لمرتادي الطرق
عبدالعزيز القثامي(صدى):

تشهد محافظة الطائف حاليًا، هطول أمطارًا من متوسطة إلى شبه غزيرة، إذ نبَّه المركز الوطني للعمليات الأمنية مرتادي الطرق بأخذ الحيطة والحذر.

وكانت الهيئة، قد أصدرت إنذارًا على منطقة مكة المكرمة، يفيد بـ ” هطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية ” ، حتى العاشرة مساء اليوم.

كما أنذرت سكان منطقة القصيم بسبب ” تكون سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار ” حتى منتصف الليل.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 66817 ] نشر منذ 17 دقيقة

جعلها الله امطار خير وبركه وعم بنفعها الجميع ,, آمين ,,

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