بالصور.. سييرا يوقع عقد تدريب الاتحاد

محمد السعران(صدى):

وقع رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، المهندس لؤي ناظر، والمدرب التشيلي لويس خوسية سييرا، عقد تدريب سييرا للفريق الكروي الأول بالنادي، حتى نهاية الموسم الرياضي مع أفضلية التجديد لموسم رياضي آخر.

وتمت مراسم التوقيع في مقر النادي بحضور نائب رئيس النادي الأستاذ حمد الصنيع وعضو المجلس الأستاذ أحمد كعكي.

وكانت إدارة الاتحاد قد أقالت الكرواتي بيليتش من تدريب الفريق بعد النتائج السلبية التي حققها خلال الموسم الحالي، وذلك عقب مباراة الهلال والاتحاد التي خسرها الأخير بهدفين.

يذكر أن الاتحاد لم يحقق سوى 3 انتصارات فقط خلال البطولة، وخسر 13 مباراة، وتعادل في 6 مباريات، ليحتل المركز الـ15 من جدول الترتيب برصيد 15 نقطة فقط.