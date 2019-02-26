خبير: أمطار وأتربة حتى الخميس.. ولا أنصح بالكشتات

الرياض(صدى):

كشف المهتم بالأحوال الجوية والظواهر الفلكية، أبو عبدالرحمن الحربش الصخري، أنه من المتوقع هطول أمطار متفاوتة خلال يوم غد الأربعاء ٢٢ جمادى الآخرة حتى فجر الخميس.

وأضاف أن الأمطار ستهطل على أجزاء من وسط منطقة المدينة، وجنوب غرب إلى جنوب منطقة حائل، وأجزاء من منطقة القصيم، ومنطقة الرياض خصوصاً غربها إلى شمالها وقد تشمل الفرصة مدينة الرياض، وأجزاء من المنطقة الشرقية.

وقال: ” لا أنصح بالكشتات ولا السفر مساء الخميس ٢٣جماد الآخرة نواحي منطقتي الجوف و الحدود الشمالية بسبب الرياح المثيرة للأتربة المتوقعة ” .

وتابع: ” كذلك يوم الجمعة قد تهب رياح مثيرة للغبار نواحي الجوف و رفحاء قد تتشكل منها موجة غبار تتجه نحو الحفر الصمان الشرقية وربما منطقة الرياض ” .

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد كشفت عن أبرز المناطق والمحافظات في المملكة المتأثرة برياح مثيرة للأتربة والغبار، وأمطار رعدية وانخفاض في درجات الحرارة يوم غدٍ الأربعاء 2019/02/27.

وتضمنت المناطق الآتي: ” الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، مكة المكرمة، حائل، الرياض، القصيم، الشرقية، نجران، عسير والباحة ” .

وكانت الهيئة، قد أصدرت إنذارًا على منطقة مكة المكرمة، يفيد بـ ” هطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية ” ، حتى العاشرة مساء اليوم.

كما أنذرت سكان منطقة القصيم بسبب ” تكون سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار ” حتى منتصف الليل.