تنبيه.. أتربة وغبار في الرياض
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيه متقدم لمنطقة الرياض، حيث حذرت من استمرار النشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية مع فرصة هطول أمطار خفيفة.
وأوضحت الهيئة أن التنبيه يشمل ” الدوادمي – وادي الدواسر- السليل – الأفلاج – عفيف – والأجزاء المجاورة لها ” .
وأكدت الهيئة على أن التنبيه سوف ينتهي في تمام الساعة 02:00غدًا الأربعاء.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 45993 ] نشر منذ 14 دقيقة
الله يستر
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 66794 ] نشر منذ 13 دقيقة
الله يستر على الاجواد ,, آمين ,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 66794 ] نشر منذ 13 دقيقة
الله يستر على الاجواد ,, آمين ,,