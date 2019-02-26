تنبيه.. أتربة وغبار في الرياض

الرياض(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيه متقدم لمنطقة الرياض، حيث حذرت من استمرار النشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية مع فرصة هطول أمطار خفيفة.

وأوضحت الهيئة أن التنبيه يشمل ” الدوادمي – وادي الدواسر- السليل – الأفلاج – عفيف – والأجزاء المجاورة لها ” .

وأكدت الهيئة على أن التنبيه سوف ينتهي في تمام الساعة 02:00غدًا الأربعاء.