أبرز المناطق والمحافظات المتأثرة بالرياح والأتربة الأمطار.. غدًا

الرياض(صدى):

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن أبرز المناطق والمحافظات في المملكة المتأثرة برياح مثيرة للأتربة والغبار، وأمطار رعدية وانخفاض في درجات الحرارة يوم غدٍ الأربعاء 2019/02/27.

وتضمنت المناطق الآتي: ” الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، مكة المكرمة، حائل، الرياض، القصيم، الشرقية، نجران، عسير والباحة ” .

وكانت الهيئة، قد أصدرت إنذارًا على منطقة مكة المكرمة، يفيد بـ ” هطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية ” ، حتى العاشرة مساء اليوم.

كما أنذرت سكان منطقة القصيم بسبب ” تكون سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار ” حتى منتصف الليل.