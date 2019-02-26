أبرز المناطق والمحافظات المتأثرة بالرياح والأتربة الأمطار.. غدًا
كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن أبرز المناطق والمحافظات في المملكة المتأثرة برياح مثيرة للأتربة والغبار، وأمطار رعدية وانخفاض في درجات الحرارة يوم غدٍ الأربعاء 2019/02/27.
وتضمنت المناطق الآتي: ” الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، مكة المكرمة، حائل، الرياض، القصيم، الشرقية، نجران، عسير والباحة ” .
وكانت الهيئة، قد أصدرت إنذارًا على منطقة مكة المكرمة، يفيد بـ ” هطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية ” ، حتى العاشرة مساء اليوم.
كما أنذرت سكان منطقة القصيم بسبب ” تكون سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار ” حتى منتصف الليل.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 45993 ] نشر منذ 24 دقيقة
الله يجيب الخير🤗
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 66794 ] نشر منذ 14 دقيقة
ربنا يريد بنا خير ,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 66794 ] نشر منذ 13 دقيقة
ربنا يريد بنا خير ,,