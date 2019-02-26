ظهور امرأة في فضيحة حمد بن جاسم وباركليز

طلال الضوي(صدى):

كشفت حقائق جديدة وأدلة، تورط مسؤولين تنفيذيين سابقين في بنك باركليز ورئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم.

وجاء ذلك خلال قيام مكتب مكافحة الاحتيال الكبرى SFO البريطاني بتفريغ مكالمات هاتفية مسجلة ومراسلات بريد إلكتروني بين المتهمين بعضهم البعض ومع بعض المسؤولين الآخرين في البنك خلال الأزمة المالية عام 2008، بحسب ماذكرته ” قناة العربية ” .

وظهر جانب من المواقف التي تبنتها جوديث شيفرد، المحامية بإدارة الشؤون القانونية ببنك باركليز، التي كانت تتخذ خطا مغايرا لما كان مسؤولو باركليز الكبار بصدد السقوط فيه من تحايل لتمرير اتفاقيتين مشبوهتين بناء على اقتراحات من الشيخ حمد بن جاسم لإضفاء صبغة ما، تبرر دفع عمولات ورسوم إضافية إليه مستخدما شركة قطر القابضة كجسر لاستلامها.

ففي إحدى الرسائل الإلكترونية، كتب ريتشارد بوث، المدير التنفيذي السابق لإدارة المؤسسات المالية الأوروبية والخدمات المالية في بنك باركليز، إلى زملائه، ومن بينهم محامية باركليز شيفرد، حول تفاصيل ما دار في اجتماع عقده مع أحمد السيد، رئيس الشؤون القانونية بشركة قطر القابضة آنذاك.

وأكد بوث إن أحمد السيد قال له: ” يريد (صاحب السعادة) أن يتم التعتيم بشكل تام على مساهمته في البنك ” و ” يفضل أن تكون شركة تشالنجر، التي يقع مقرها في جزر فيرجن البريطانية، هي المستثمر الخامس وتوقع اتفاقية الاكتتاب الخاصة ” .

وقال بوث أنه قام بتذكير أحمد السيد بأنه سيكون علينا (بنك باركليز) الكشف عن هوية الشركة”. وأجاب السيد بأن باركليز ” يجب أن يجد طريقة للتعتيم على هذا الأمر كي يبقى (صاحب السعادة) بعيدا عن الرادار (الأعين الراصدة)”.

وفي رسالة إلكترونية أخرى قال بوث إن أحمد السيد، الذي يعمل موظف بشركة قطر القابضة التابعة لهيئة الاستثمار القطرية، والذي سخره الشيخ حمد بن جاسم، للتفاوض نيابة عنه في شراء أسهم لشركته الشخصية، أعرب عن أنه سيكون “سعيدا” طالما أن الإفصاح عن الاستثمار لا يتضمن ” أدلة ” على “من يكون بالضبط مالك الشركة ” .

وسارعت رشيفرد بإجراء مكالمة هاتفية وأصرت فيها على ضرورة أن هناك التزاما عاما بالإفصاح العادل، لا سيما بالنظر إلى منصب الشيخ في شركة قطر القابضة، قائلة : ” إن علينا أن نقول الحقيقة، ليس فقط في الظروف التي نعتقد فيها أنه لن يتم اكتشافها، ولكن علينا أن نقول الحقيقة لأن هذا هو ما يتعين علينا القيام به ” .

وحذرت شيفرد بوث بشكل واضح وصريح من أنه ما لم يتمكن الشيخ حمد بن جاسم من تقديم ” الخدمات الاستشارية ” المشار إليها في الاتفاق، ويتعهد بتقديمها للبنك، “فسوف ينتهي بهم (كبار مسؤولي بنك باركليز) المسار أمام فريق مكافحة الاحتيال، لشرح لماذا تورطوا في هذا الاتفاق ” .

كما عرض الادعاء عن مكتب SFO، نصا مكتوبا يعرض ما دار في محادثة هاتفية بين بوث وشيفرد، بعد الاتفاق على الصفقة المشبوهة مع الشيخ حمد بن جاسم، حيث قال بوث لشيفرد: ” إن ما يقلقني هو أن أي صحفي سيحصل عليه (نص الاتفاق).. سيقول: ” هذا، كما تعلمون.. (شتائم كتعبير عن يقينه بمدى فداحة الجريمة الموثقة في الاتفاق) ” .