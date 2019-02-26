بالفيديو.. أشخاص يحاصرون ابنة إلهام الفضالة وزوجها في السيارة

خالد الظفيري(صدى):

أظهر مقطع فيديو، منى العتيبي، ابنة الفنانة الكويتية إلهام الفضالة، وزوجها، وهما يحاصرهما عدد من الأشخاص.

وأوضح الفيديو ابنة إلهام الفضالة، وزوجها، وهما يجلسان داخل سيارتهما فيما يحاصرها عدد من الأشخاص الذين يشاركون في تقليد حرب رشاشات الماء، وهو تقليد يتم اتباعه كل عام احتفالاً بالأعياد الوطنية في الكويت.

وعبرت العتيبي وزوجها عن فرحهما بهذا التقليد وأشار الأخير ممازحًا إلى أن المشاركين فيه عصابة، كذلك أعربت منى عن خوفها من أن تتبلل بالماء.