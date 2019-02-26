بالفيديو.. أجانب يروون تجربتهم في عبور صحراء الربع الخالي على الجمال

علي القحطاني(صدى):

تحدَّث 3 أجانب من الجنسيات (اليابانية والمكسيكية والأمريكية) عن تجربتهم في عبور صحراء الربع الخالي على ظهور الجمال، وذلك ضمن قافلة ” ركايب ” التي انطلقت السبت الماضية بمشاركة 100 مغامر من مختلف أنحاء العالم.

وقالت ” آنا ” اليابانية، إن ” والديها عاشا في المملكة قبل 45 عاماً، وكانا يحدثانها عن ذكرياتهما هنا، ويريانها المقتنيات التي اصطحباها معهما إلى اليابان، فقررت حينها أن تزور المملكة، وتخوض تجربة السفر عبر الربع الخالي ” .

وأشار ” سباستيان ” المكسيكية، إلى أنه ” تحمس جدًا بسبب تلك الرحلة؛ كونها المرة الأولى التي يتعامل فيها مع الإبل عن قرب ” ، مضيفًا أنه ” كاد يبكي تأثراً من شدة الترحيب الذي وجده، فكان الناس يقدمون لهم الطعام ويشعلون لهم النار ” .

فيما أكد الأمريكي ” جو ” ، أنه ” متحمس ومتوتر في الوقت نفسه، ولكنه سعيد بالتجربة، لمشاهدته هذه الطبيعة الخلابة واطلاعه على ثقافة المملكة ” .

يذكر أن قافلة ” ركايب ” تأتي ضمن الفعاليات والبرامج التي يقدمها نادي الإبل خلال مهرجان الملك عبدالعزيز، وتستمر لمدة 26 يوماً.