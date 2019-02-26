وفاة فتاة لتناولها الفياجرا النسائية
لقت مواطنة مصرية حتفها؛ لتناولها ما يعرف بالحبة الوردية أو الفياجرا النسائية.
وأبلغ رجل الأجهزة الأمنية بوفاة زوجته البالغة من العمر 25 عامًا، وبالانتقال إلى موقع الحادثة تبين عدم وجود أى شبهة جنائية في الحادث.
وقال الزوج: ” إنه أثناء ممارسة العلاقة الحميمة تناولت الزوجة الفياجرا النسائية، ولقت مصرعها بعدها بدقائق ” ، وجاء تقرير الطب الشرعي أن أسباب الوفاة موافقآ لأقوال الزوج وأن سبب الوفاة بسبب تناولها ” الفياجرا. ”
وتم نقل الجثة للمستشفى المركزي وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لمتابعة التحقيقات.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 66794 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 66794 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
رااايق[ عدد التعليقات: 6537 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول ولا قوة إلا بالله ***
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 6738 ] نشر منذ 1 ساعة
يوجد حاليآ في بعض الصيدليات في الدول العربيه حبوب منع الحمل للرجال حبوب تقوم بأبطال مفعول الحيوانات المنويه للرجل
والان فياجرا للنساء وياقلب لا تحزن
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 3961 ] نشر منذ 51 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 45993 ] نشر منذ 16 دقيقة
ياخوفي أنه أنت يازوجها
الي ماكل ومكثر في الفياقرا🤔