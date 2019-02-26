وفاة فتاة لتناولها الفياجرا النسائية

القاهرة(صدى):

لقت مواطنة مصرية حتفها؛ لتناولها ما يعرف بالحبة الوردية أو الفياجرا النسائية.

وأبلغ رجل الأجهزة الأمنية بوفاة زوجته البالغة من العمر 25 عامًا، وبالانتقال إلى موقع الحادثة تبين عدم وجود أى شبهة جنائية في الحادث.

وقال الزوج: ” إنه أثناء ممارسة العلاقة الحميمة تناولت الزوجة الفياجرا النسائية، ولقت مصرعها بعدها بدقائق ” ، وجاء تقرير الطب الشرعي أن أسباب الوفاة موافقآ لأقوال الزوج وأن سبب الوفاة بسبب تناولها ” الفياجرا. ”

وتم نقل الجثة للمستشفى المركزي وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لمتابعة التحقيقات.