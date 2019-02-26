” خلفان ” : رد وزير الخارجية المصري على أردوغان صفعة دبلوماسية

أيوظبي(صدى):

علق ضاحي خلفان، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، على الإساءات التى تتعرض لها مصر من تركيا، وذلك على لسان رجب طيب أردوغان.

وعن ذلك، قال ” خلفان ” في تصريحات له: ” سمعت بالأمس حديث أردوغان وهو يشتم في مصر ورئيسها، وسمعت رد وزير الخارجية المصري حين قال لن ننزلق في الرد إلى مستوى أردوغان ” .

وأضاف: ” كانت صفعة دبلوماسية قوية ل،ردوغان، لكن الكارثة أن أردوغان فاقد الإحساس والشعور والإدراك السياسي ” .

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري قد رد على الإساءات التى تتعرض لها مصر من تركيا على لسان رجب طيب أردوغان، قائلاً: ” لن ننزلق إلى هذا المستوى، فهو مستوى أبتعد عن أنى أوصفه ” .