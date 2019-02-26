” خلفان ” : رد وزير الخارجية المصري على أردوغان صفعة دبلوماسية
علق ضاحي خلفان، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، على الإساءات التى تتعرض لها مصر من تركيا، وذلك على لسان رجب طيب أردوغان.
وعن ذلك، قال ” خلفان ” في تصريحات له: ” سمعت بالأمس حديث أردوغان وهو يشتم في مصر ورئيسها، وسمعت رد وزير الخارجية المصري حين قال لن ننزلق في الرد إلى مستوى أردوغان ” .
وأضاف: ” كانت صفعة دبلوماسية قوية ل،ردوغان، لكن الكارثة أن أردوغان فاقد الإحساس والشعور والإدراك السياسي ” .
وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري قد رد على الإساءات التى تتعرض لها مصر من تركيا على لسان رجب طيب أردوغان، قائلاً: ” لن ننزلق إلى هذا المستوى، فهو مستوى أبتعد عن أنى أوصفه ” .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 45979 ] نشر منذ 16 دقيقة
أردوغان فقد عقله
كان بحلم بملايين من خلال متاجرته بقضية خاشقجي
وفجأه الملايين💸💸طااااااارت
وأنهبل😂😂😂😂😂😂😂
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 4311 ] نشر منذ 11 دقيقة
هو لا يهش ولا ينش و احتمال نهايتة علي يد شعبة فقط طفح الكيل