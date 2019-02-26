بالصور.. واقعة غريبة لـ ” سمك ” يتساقط من السماء كالأمطار

أميرة خالد(صدى):

خاطر سكان شمال مالطا بحياتهم من أجل جمع الأسماك المجانية التي تمطر عليهم من السماء بسبب العاصفة الشديدة التي اجتاحت منطقتهم وتسببت في ارتفاع الأمواج، في ظاهرة غير عادية بالجزيرة.

وتسبب هبوب الرياح العاتية والأمطار الغزيرة، إلى جانب البحار الهائجة، التي أدت إلى حدوث الكثير من التعطيلات على الطرق على طول المنطقة الساحلية من الجزيرة؛ ما نتج عنه ارتفاع الأمواج، الأمر الذي تسبب في تحليق أكوام من الأسماك قبالة البحر، والهبوط على الطرق، الواقعة بالقرب من خليج سانت بول في شمال مالطا.

ومن جانبها، أطلقت الحكومة تحذيرًا شديد اللهجة نظرًا لخطورة تلك العاصفة على الأرواح والممتلكات، ونصحت الناس بالبقاء في منازلهم؛ فيما تلقت إدارة الحماية المدنية في مالطا أكثر من 300 مكالمة طلبًا للمساعدة ولكن لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات خطيرة.