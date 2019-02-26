ميزة جديدة لمكاتب الاستقدام السعودية وغرامات على الأجنبية المخالفة

عادل الحربي(صدى):

كشف مشاري عبدالعزيز؛ مدير عمليات التوثيق الخارجي في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أنه سيتم قريبًا تطبيق التحديث الجديد لبرنامج ” التعاقد الإلكتروني ” ؛ لفرض غرامات مالية على المكاتب الأجنبية المتعاقدة مع المكاتب السعودية للاستقدام.

حيث أوضح أن هذه الغرامات سيتم توقيعها في حال تأخرت عن المدة المحددة المتعاقد عليها، وطرح العقد الموحد وإلزامية التعاقد الإلكتروني، مشيرًا إلى أن هناك نية لإسقاط الغرامات ضد المكاتب السعودية.

وأبان ” عبد العزيز ” أنه في أقل من شهر ستكون هناك ميزة جديدة لمكاتب الاستقدام السعودية، بحيث يمكنها التعاقد مع أربعة مكاتب أجنبية بدل مكتبين خاصة في الفلبيين.

كما ذكر خلال ورشة عمل “ التعاقد الإلكتروني ” لبرنامج “ مساند ” في غرفة الشرقية أمس، أنه يجري العمل على إنشاء صفحة إلكترونية تضم أسماء المكاتب الأجنبية لتتمكن المكاتب السعودية من التعرف عليها والتعاقد معها، وسيتم إلغاء التعاملات الورقية ليكون العمل فقط من خلال “ مساند ” إلكترونيا.