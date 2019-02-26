سييرا يصل إلى مطار جدة لبدء مشواره مع الاتحاد

ماجد الأشرم(صدى):

وصل المدرب التشيلي خوسيه سييرا، ظهر اليوم الثلاثاء، إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة؛ ليبدأ مشواره لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد.

وحضر لاستقبال سييرا في المطار مسؤول العلاقات العامة في الفريق الأول لكرة القدم بالعميد خالد باريان والمركز الإعلامي.

ومن الجدير بالذكر، أن إدارة الاتحاد برئاسة المهندس لؤي ناظر قد أعلنت عن إقالة سلافين بيليتش من تدريب النمور وتعيين التشيلي سييرا بدلاً منه حتى نهاية الموسم مع أفضلية التجديد لموسم آخر؛ وذلك بعد سلسلة من النتائج المخيبة للآمال مع بيليتش.