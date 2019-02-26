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بالفيديو.. مفاجأة بشأن توأم الدكتورة خلود

بالفيديو.. مفاجأة بشأن توأم الدكتورة خلود
بغداد(صدى):

فجّر الفنان العراقي سيف نبيل، مفاجأة خلال تهنئته لنجمة مواقع التواصل الاجتماعي الكويتية، الدكتورة خلود، بمناسبة ولادتها لتوأم.

وقال الفنان سيف نبيل: ” خلودة الوردة وأمين حبايبي، ألف مبروك عالمولود، المولودين، التلاث مواليد الجدد، انشا الله يتربون بعزكم ” .

وفي السياق نفسه، لم يتم التأكد أن الدكتورة خلود أنجبت 3 أطفال أم أن تصريحات الفنان العراقي كانت على سبيل المزاح، خاصة وأنها لم تعلن عن ذلك بشكل رسمي إلى حد اللحظة.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 21 دقيقة

حسستني انها الوحيدة اللي جابت تؤام..

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