بالفيديو.. مفاجأة بشأن توأم الدكتورة خلود

بغداد(صدى):

فجّر الفنان العراقي سيف نبيل، مفاجأة خلال تهنئته لنجمة مواقع التواصل الاجتماعي الكويتية، الدكتورة خلود، بمناسبة ولادتها لتوأم.

وقال الفنان سيف نبيل: ” خلودة الوردة وأمين حبايبي، ألف مبروك عالمولود، المولودين، التلاث مواليد الجدد، انشا الله يتربون بعزكم ” .

وفي السياق نفسه، لم يتم التأكد أن الدكتورة خلود أنجبت 3 أطفال أم أن تصريحات الفنان العراقي كانت على سبيل المزاح، خاصة وأنها لم تعلن عن ذلك بشكل رسمي إلى حد اللحظة.