بالفيديو.. مفاجأة بشأن توأم الدكتورة خلود
فجّر الفنان العراقي سيف نبيل، مفاجأة خلال تهنئته لنجمة مواقع التواصل الاجتماعي الكويتية، الدكتورة خلود، بمناسبة ولادتها لتوأم.
وقال الفنان سيف نبيل: ” خلودة الوردة وأمين حبايبي، ألف مبروك عالمولود، المولودين، التلاث مواليد الجدد، انشا الله يتربون بعزكم ” .
وفي السياق نفسه، لم يتم التأكد أن الدكتورة خلود أنجبت 3 أطفال أم أن تصريحات الفنان العراقي كانت على سبيل المزاح، خاصة وأنها لم تعلن عن ذلك بشكل رسمي إلى حد اللحظة.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 45979 ] نشر منذ 25 دقيقة
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
Reem[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 21 دقيقة
حسستني انها الوحيدة اللي جابت تؤام..