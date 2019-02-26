بسبب كيلو لحم.. معركة حامية بين زوجين تنتهي بقضية خلع

القاهرة(صدى):

شهدت إحدى محاكم الأسرة المصرية دعوى خلع لزوجة لم يمر على زواجها سوى ثلاث سنوات بسبب كيلو جرام فقط من اللحم .

وتفصيلاً فقد كشفت الزوجة عن معركة حامية اشتعلت مع زوجها إثر انتهاء اللحم الذي يزن كجم فقط بعد 5 أيام من الشراء والذي كان يتوقع أن يستمر في تناوله حتى نهاية الأسبوع .

وقالت الزوجة : اتخانقنا عشان جاب كيلو لحمة أول الأسبوع وخلص بعد 5 أيام عشان أمي وأختي جت أكلت عندنا مرة.. اتهمني بالتبذير وإني بعزمهم عشان ياكلوا أكلنا .

وتابعت أنها شعرت ببخله الشديد منذ بداية الزواج ، حتى في مشاعره معها إلا أنها كانت تعذره لأزمته المالية حتى علمت أن “البخل” طبعه حتى النهاية .

كما كشفت الزوجة التي تعمل مدرسة أنها تعاونه في الإنفاق على البيت بجميع راتبها لكنه لا يُقدر ذلك ويرفض الإنفاق عليها إذا أنفقته كله ، حتى كان موقفه الأخير بسبب كيلو اللحم كالقشة التي قصمت ظهر البعير ، فقررت الخلاص منه .