بسبب كيلو لحم.. معركة حامية بين زوجين تنتهي بقضية خلع
شهدت إحدى محاكم الأسرة المصرية دعوى خلع لزوجة لم يمر على زواجها سوى ثلاث سنوات بسبب كيلو جرام فقط من اللحم .
وتفصيلاً فقد كشفت الزوجة عن معركة حامية اشتعلت مع زوجها إثر انتهاء اللحم الذي يزن كجم فقط بعد 5 أيام من الشراء والذي كان يتوقع أن يستمر في تناوله حتى نهاية الأسبوع .
وقالت الزوجة : اتخانقنا عشان جاب كيلو لحمة أول الأسبوع وخلص بعد 5 أيام عشان أمي وأختي جت أكلت عندنا مرة.. اتهمني بالتبذير وإني بعزمهم عشان ياكلوا أكلنا .
وتابعت أنها شعرت ببخله الشديد منذ بداية الزواج ، حتى في مشاعره معها إلا أنها كانت تعذره لأزمته المالية حتى علمت أن “البخل” طبعه حتى النهاية .
كما كشفت الزوجة التي تعمل مدرسة أنها تعاونه في الإنفاق على البيت بجميع راتبها لكنه لا يُقدر ذلك ويرفض الإنفاق عليها إذا أنفقته كله ، حتى كان موقفه الأخير بسبب كيلو اللحم كالقشة التي قصمت ظهر البعير ، فقررت الخلاص منه .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 45979 ] نشر منذ 20 دقيقة
بصراحة كلش ولا اللحم😋
في امريكا تدوخ ماتحصل مطعم مندي ولا بخاري
تبي لحم
الله يعينك تدز للمكسيك😉
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😊😂😂
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 4311 ] نشر منذ 17 دقيقة
صدق البخل لا يتعالج و لا يتعاشر و احسنتي الخلع افضل
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 66756 ] نشر منذ 14 دقيقة
الله يعين ,,
,, ماتوصل لهاالحد ,,