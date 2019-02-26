ماجد محمد(صدى):

كشفت تقارير صحفية، عن مخاوف برشلونة قبل كلاسيكو ريال مدريد في إياب نصف نهائي الكأس الأربعاء، ودور الإياب بالدوري الإسباني ” الليجا “، واللتين ستقامان على ملعب سانتياغو بيرنابيو.

ويخشى برشلونة من الاستغلال الخاطيء لتقنية التحكيم بالفيديو ” الفار ” ، خاصة بعد القرارات التحكيمية المنحازة لصالح مدريد في مباراته الأخيرة بالليغا أمام ليفانتي، والتي انتهت بفوز الملكي بهدفين لواحد من ركلتي جزاء بعد اللجوء للتقنية.

وأوضحت الصحف، أن الأخطاء التحكيمية فيما يخص حكم الفيديو المساعد تقلق برشلونة قبل ساعات على مباراتي الكلاسيكو؛ موجهةً سهام نقدها للقرارات التحكيمية التي وصفتها بالفضيحة، والتي أبقت حظوظ الريال قائمة في الليغا.

وعلى جانب آخر، أكدت التقارير أن مدرب برشلونة، إرنستو فالفيردي، يفكر في الدفع بالبرتغالي نيلسون سيميدو وسيرجي روبرتو في الرواق الأيمن لمحاولة إيقاف الانطلاقات الخطيرة للجناح الشاب صاحب الـ18 ربيعاً، والتي تشكل تهديداً كبيراً على مرمى الألماني مارك أندريه تير شتيغن.