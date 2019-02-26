بنزيمة سعيد بقيادة هجوم ريال مدريد عقب رحيل رونالدو
كشف النجم الفرنسي كريم بنزيمة، مهاجم ريال مدريد الإسباني، عن سعادته بعد أن أصبح يتولى قيادة هجوم الفريق عقب رحيل زميله السابق كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإسباني.
وصرح: ” عندما كان كريستيانو يلعب معنا كان دوري أنه أساعده في تسجيل أكثر من 50 هدفا في الموسم عبر تقديم التمريرات الحاسمة له ” ، مضيفًا: ” لقد شكلت مع صاروخ ماديرا شراكة جيدة على مدى 8 سنوات في ريال مدريد، ولكنني الآن أنا قائد الهجوم في الفريق، الأمر متروك لي لإحداث الفارق. أنا سعيد جدًا لأنني الآن أستطيع لعب كرة القدم الحقيقية ” .
وأكد كريم بنزيمة أن دور المهاجم ليس فقط تسجيل الأهداف، مضيفا: ” أنا أساعد زملائي الآخرين في التهدف والتسجيل عبر فتح المساحات لهم، وعن طريق إرهاق دفاعات الفريق الخصم، ناهيك عن إمدادهم بالتمريرات الحاسمة ” ، متابعًا: ” بناء على ذلك لا يجوز التعامل مع كرة القدم على إنها مجرد أرقام وإحصائيات، بل ينبغي النظر إلى المسألة من كافة جوانبها ” .
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