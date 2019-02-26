بنزيمة سعيد بقيادة هجوم ريال مدريد عقب رحيل رونالدو

طلال الغامدي(صدى):

كشف النجم الفرنسي كريم بنزيمة، مهاجم ريال مدريد الإسباني، عن سعادته بعد أن أصبح يتولى قيادة هجوم الفريق عقب رحيل زميله السابق كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإسباني.

وصرح: ” عندما كان كريستيانو يلعب معنا كان دوري أنه أساعده في تسجيل أكثر من 50 هدفا في الموسم عبر تقديم التمريرات الحاسمة له ” ، مضيفًا: ” لقد شكلت مع صاروخ ماديرا شراكة جيدة على مدى 8 سنوات في ريال مدريد، ولكنني الآن أنا قائد الهجوم في الفريق، الأمر متروك لي لإحداث الفارق. أنا سعيد جدًا لأنني الآن أستطيع لعب كرة القدم الحقيقية ” .

وأكد كريم بنزيمة أن دور المهاجم ليس فقط تسجيل الأهداف، مضيفا: ” أنا أساعد زملائي الآخرين في التهدف والتسجيل عبر فتح المساحات لهم، وعن طريق إرهاق دفاعات الفريق الخصم، ناهيك عن إمدادهم بالتمريرات الحاسمة ” ، متابعًا: ” بناء على ذلك لا يجوز التعامل مع كرة القدم على إنها مجرد أرقام وإحصائيات، بل ينبغي النظر إلى المسألة من كافة جوانبها ” .