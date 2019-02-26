طرق بسيطة لإنتزاع الأظافر الصناعية دون ألم

أميرة خالد(صدى):

أكد خبراء في التجميل أنه تبدأ الأظافر الطبيعية بالنمو تحت الأظافر الزائفة بعد فترة من تركيبها. لذا، يجب إزالة تلك الأظافر الاصطناعية، فإنّ لم يكن لديك مزيل طلاء يحتوي على الاسيتون هناك عدة طرق تساعدك على إزالتها .

ومن هذه الطرق :

قص الأظافر الاصطناعية

الحل الأول في طريقة نزع الاظافر الاصطناعية، هو قصها أولاً بشكل قصير جداً باستخدام مقص الأظافر. بعد ذلك إبردي كل ظفر بحيث لا ينبغي أن يظل سوى طبقة رقيقة جداً من أظافر الاكريليك على الأظافر الطبيعية. خلال هذه العملية احرصي على عدم برد أظافرك الطبيعية بشكل كبير.

رفع الأظافر الاصطناعية

جربي هذه المرة رفع الأظافر الزائفة، عبر إستخدام أداة إزالة الجلد الزائد حول الأظافر والتي تشبه العصا الرفيعة. بإستخدام هذه العصا، ارفعي حافة الظفر الزائف وحين ترتفع قصيها باستخدام المقص. استمري بهذه العملية بالتدريج ولا تحاولي رفع أظافر الاكريليك مرة واحدة لكي لا تتلفي الطبقات العليا من الظفر الطبيعي.

خيط الأسنان

ارفعي الظفر الاصطناعي من القاعدة بإستخدام عصا إزالة الجلد الزائد حول الظفر. ويُفضل هنا الإستعانة بشخص أخر، لتمرير خيط الأسنان تحت الجزء المرفوع من الظفر الزائف. بعد ذلك عليه تحريكه تحت الظفر الزائف ذهابا وإيابا. يجب تكرار هذه الحركة إلى أن يتقشر الظفر الزائف. يجب تطبيق هذه الطريقة بحذر لأنها قد تتلف الأظافر إذا لم يتم استخدامها بالشكل الصحيح.