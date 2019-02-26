هجوم شرس على حليمة بولند بعد نشرها فيديو مع منتج

خالد الظفيري(صدى):

تسبب مقطع فيديو نشرته الإعلامية حليمة بولند عبر ” سناب شات ” في حملة هجوم عنيفة عليها بعد تعمدها إستعراض مدحها المبالغ فيه من قبل المنتج الأردني “محمد المجالي ” .

وأظهر الفيديو المنتج الأردني مع “بولند ” داخل السيارة وهو يتغزل بها وبنجاحها قاسماً بالله على ما يقول بشكل مبالغ فيه ،و لافتاً الى أنها الشخصية الوحيدة التي حضر بنفسه لاصطحابها من المطار لأنها من أهم الشخصيات في الوطن العربي على حد قوله .

وانهالت التعليقات المنتقدة للفيديو االمبالغ فيه ، حيث أكد الجمهور أن “بولند” تستغل أي مناسبة للمدح في نفسها وتنزيهها من أي عيب .

وكانت الفيديو قد انتشر عقب مشاركة “بولند” في الحفل التكريمي الذي أقامته مؤسسة الأمل للإنتاج الفني، بالتعاون مع أمانة عمان، مساء امس الاثنين، بمناسبة يوم ميلاد الملك عبدالله الثاني، وعيد الجلوس الملكي على العرش .

وشهد الحفل تكريم عدد من الشخصيات الفنية والإعلامية الأردنية والعربية إلا أن فرحة “بولند” لم تكتمل بسبب الفيديو المثير للجدل .