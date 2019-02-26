بالصور.. ” أنس ” يكابد لحظات حرجة في حياته.. ووالده يروي معاناته

نايف السالم(صدى):

يعيش الطفل ” أنس ” الذي لم يتجاوز الثالثة من عمره لحظات حرجة من حياته، حيث فقد بصره وسمعه بعد أن توقف قلبه فجأة، ليعود للنبض والحياة ويدخل في دوامة المستشفيات ويعيش على أجهزة التنفس الصناعي.

وفي هذا السياق، تحدث والد ” أنس ” عن معاناة طفله لـ ” العربية .نت ” قائلاً: ” نقلت ابني إلى المستشفى وقلبه متوقف؛ ليعود للنبض بعد عملية الإنعاش للقلب في مستشفى حفر الباطن، ثم نقل الى مستشفى المواساة بالشرقة، ومن ثم إلى مستشفى الملك فهد التخصصي وتم خروجه من المستشفى ” .

وعن علاج الطفل، تقال الوالد: ” بذلت ما في وسعي في علاج ابني، حتى وصل لمرحلة حرجة وتدهور حالته الصحية، مما دعاني للتغريد عبر وسائل التواصل، ليشاركني المجتمع الدعاء له، في حين طمأنني الأطباء بأن حواس أنس يمكن أن ترجع تدريجياً مع الوقت ” .

وعبر والد ” أنس ” عن امتنانه لكل من تفاعل مع ابنه بالدعوات الصادقة، وأضاف: ” أحمد الله على عودة الحياة لابني، أسال الله القدير أن يعافيه ويتمم نعمته عليه ” .