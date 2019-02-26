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  3. الفنان فايز المالكي يعزف على العود ويردد ” الا ليت البكاء يرد غالي “

الفنان فايز المالكي يعزف على العود ويردد ” الا ليت البكاء يرد غالي “




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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 45959 ] نشر منذ 24 دقيقة

شف بعطيك نصيحة يافايز
أنا وأياك نعرف بعضنا زين
لكن أسمع
`

– ‏عِندما تُحب 
لا تَأخذ جرعةً كبيرةً مِن الثّقة بِمن تُحب 
اُترك مكاناً لِلخيبة ومكاناً لاستيعابها أيضاً🤗🤗

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