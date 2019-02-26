نشر : منذ 29 دقيقة 767 2 فيديوهات متنوعة الفنان فايز المالكي يعزف على العود ويردد ” الا ليت البكاء يرد غالي “ الوسوم:السعودية
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 45959 ] نشر منذ 25 دقيقة
مسوي رقيق وحسسساااااااس
صاحب القلب المرهف😂😂😂😂😂😂😂😂
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 45959 ] نشر منذ 24 دقيقة
شف بعطيك نصيحة يافايز
أنا وأياك نعرف بعضنا زين
لكن أسمع
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– عِندما تُحب
لا تَأخذ جرعةً كبيرةً مِن الثّقة بِمن تُحب
اُترك مكاناً لِلخيبة ومكاناً لاستيعابها أيضاً🤗🤗