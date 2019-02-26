بالفيديو.. مريم حسين تتعرض لموقف محرج بسبب ” الحسد “

مليكة فؤاد(صدى):

نشرت الغنانة مريم حسين مقطع فيديو لها، تكشف فيه عن تعرضها لموقف محرج خلال مشاركتها بإحدى المناسبات.

حيث ظهرت ” مريم ” بالفيديو وهي تمشي بصعوبة بقفطان احمر اللون، ومن بعدها أظهرت أمام الجميع حذائها، مبينة أن ” كعب ” الحذاء قد انكسر.

وقالت ” حسين ” أن ما حدث لحذائها؛ هو بسبب تعرضها للحسد والعين، وهو الأمر الذي عرضها لبعض التعليقات الساخرة من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي.