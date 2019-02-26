بالفيديو.. مريم حسين تتعرض لموقف محرج بسبب ” الحسد “
نشرت الغنانة مريم حسين مقطع فيديو لها، تكشف فيه عن تعرضها لموقف محرج خلال مشاركتها بإحدى المناسبات.
حيث ظهرت ” مريم ” بالفيديو وهي تمشي بصعوبة بقفطان احمر اللون، ومن بعدها أظهرت أمام الجميع حذائها، مبينة أن ” كعب ” الحذاء قد انكسر.
وقالت ” حسين ” أن ما حدث لحذائها؛ هو بسبب تعرضها للحسد والعين، وهو الأمر الذي عرضها لبعض التعليقات الساخرة من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي.
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 4292 ] نشر منذ 27 دقيقة
الحسد يكون لناس محددة و عذرا مو انتي يحسدوكي ليش
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 45958 ] نشر منذ 22 دقيقة
التافهه هذي
تتخيل الكذبه وتصدقها😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 45958 ] نشر منذ 6 دقائق
أم ماجد لحظة
لحظة
شكلي أبحسدك😂
أنا أول شخص تنزل عنده الأخبار أول بأول
كيف ام ماجد تعلق قبلي وأنا إول من علقت
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂