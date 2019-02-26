بالفيديو.. لص يستخدم حيلة ماكرة في سرقة مركبة BMW
نجح أحد اللصوص في بريطانيا، في سرقة مركبة من طراز BMW M140i في 30 ثانية فقط، عن طريق استخدامه لحيلة ماكرة.
وفي السياق نفسه، كشف مقطع فيديو اللص وهو يستخدم الماسح الضوئي لفتح السيارة، حيث حاول مع عدة سيارات فكانت البي إم هي الضحية؛ ليتم القبض عليه بعدها.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 45958 ] نشر منذ 17 دقيقة
في بريطانيا مايمديك تسرق ولاتسوي شي
في خلال عشر دقايق وهم جايبينك
بربطانيا كلها كاااااااميرااااات📸📸📸📸📸📸
منتشرة بكل مكان حتى في الأرياف
إذا أنسرقت سيارتك في خلال عشر دقايق وهي عندك
حتى يقولك إذا تأخروا دقيقتين ولاخمس دقايق على العشر
سوو أجتماعات وزعل ونظامنا فيه خلل
كل هذا بس ليش تأخروا خمس دقايق😂😂