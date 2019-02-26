بالفيديو.. لص يستخدم حيلة ماكرة في سرقة مركبة BMW

لندن(صدى):

نجح أحد اللصوص في بريطانيا، في سرقة مركبة من طراز BMW M140i في 30 ثانية فقط، عن طريق استخدامه لحيلة ماكرة.

وفي السياق نفسه، كشف مقطع فيديو اللص وهو يستخدم الماسح الضوئي لفتح السيارة، حيث حاول مع عدة سيارات فكانت البي إم هي الضحية؛ ليتم القبض عليه بعدها.