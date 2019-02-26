أدريان رابيو يشعل الصراع بين آرسنال وبرشلونة

ماجد محمد(صدى):

دخل نادي آرسنال الإنجليزي، في منافسة شرسة مع نادي برشلونة الإسباني لخطف لاعب الوسط أدريان رابيو من صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكان هناك اتفاق بين رابيو وبرشلونة، في وقت يرفض اللاعب تجديد عقده مع سان جيرمان، الذي ينتهي في الموسم الحالي، من أجل التوقيع لصالح البارسا مجاناً؛ فيما عرض عليه الحصول على راتب أسبوعي يبلغ 167 ألف إسترليني، بالإضافة إلى مكافأة تعاقد تبلغ 8.7 مليون إسترليني.

لكن اللاعب لم يعط موافقته النهائي، الأمرالذي يقلق النادي الكاتالوني؛ فيما يعتمد آرسنال على العلاقة القديمة بين رابيو ومدرب بسان جيرمان السابق و ” الجانرز ” الحالي، الإسباني أوناي إيمري، من أجل إتمام الصفقة في الميركاتو الصيفي المقبل.