لحملة الدبلوم.. وظائف شاغرة بـ ” الأهلي إسناد ” في 9 مدن
فتحت شركة الأهلي إسناد ، المتخصصة في تقديم خدمات الإسناد الخارجي والتابعة لمجموعة البنك الأهلي باب التقديم على وظائف إدارية شاغرة للمواطنين من حاملي شهادة الدبلوم .
وأبانت الشركة أن لديها 10 وظائف شاغرة على مسمى : “مسؤول تنفيذي المبيعات التمويل العقاري ” وذلك للعمل بفروع الشركة في الرياض، والدمام، وأبها، وجازان، وحائل، وبريدة، والخبر، وخميس مشيط، والأحساء .
واشترطت الشركة وجود خبرات سابقة ، مؤكدة أن التقديم مستمر حتى تاريخ 24 مارس 2019م .
وأوضحت أن التقديم والتفاصيل من خلال الرابط التالي :هنا
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 45958 ] نشر منذ 20 دقيقة
باالتوفيق للجميع😘