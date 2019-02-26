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لحملة الدبلوم.. وظائف شاغرة بـ ” الأهلي إسناد ” في 9 مدن

لحملة الدبلوم.. وظائف شاغرة بـ ” الأهلي إسناد ” في 9 مدن
فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة الأهلي إسناد ، المتخصصة في تقديم خدمات الإسناد الخارجي والتابعة لمجموعة البنك الأهلي باب التقديم على وظائف إدارية شاغرة للمواطنين من حاملي شهادة الدبلوم .

وأبانت الشركة أن لديها 10 وظائف شاغرة على مسمى : “مسؤول تنفيذي المبيعات التمويل العقاري ” وذلك للعمل بفروع الشركة في الرياض، والدمام، وأبها، وجازان، وحائل، وبريدة، والخبر، وخميس مشيط، والأحساء .

واشترطت الشركة وجود خبرات سابقة ، مؤكدة أن التقديم مستمر حتى تاريخ 24 مارس 2019م .

وأوضحت أن التقديم والتفاصيل من خلال الرابط التالي :هنا


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