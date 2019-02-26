مفاجأة جديدة حول تجديد عقد ” مودريتش ” مع ريال مدريد

نواف السالم(صدى):

ذكرت تقارير صحفية إسباينة أن ريال مدريد قام بتجديد عقد الكرواتي لوكا مودريتش، نجم نادي ريال مدريد الإسباني منذ أشهر، وبالتحديد قبل فوزه بجائزة الكرة الذهبية، كأفضل لاعب في العالم لعام 2018.

وكشفت الصحيقة أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريزأشرف بنفسه على تجديد عقد ” مودريتش ” ؛ وذلك بوصفه أحد أبرز وأهم لاعبي الفريق.

وقالت الصحيفة وفقًا لمصادر مقربة من ” مودريتش ” : ” تم تجديد عقد مودريتش، البالغ من العمر 33 عامًا، وأصبح وفقًا للعقد الجديد ضمن أعلى 3 لاعبين أجرًا في ريال مدريد ” .

وأضافت الصحيفة بتقريرها: ” رفض بيريز إعلان التجديد رسميًا، حتى لا يسعى لاعبون آخرون، مثل الفرنسي كريم بنزيما والألماني توني كروس، إلى التفاوض مع النادي لتجديد عقودهم ” .