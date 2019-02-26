طريقة تحضير التمر المهروس لتغذية طفلك الرضيع

أميرة خالد(صدى):

يحتاج الطفل الرضيع عقب إتمامه 6 أشهر من عمره، إلى تناول الطعام الصحى الذي يمده بالعناصر الغذائية المهمة ويساعد في نموه بشكل صحى.

وتقدم الشيف عظيمة حمدى، طريقة عمل التمر المهروس للطفل الرضيع الذي أكمل عام من عمره.

المكونات:

حبات تمر منزوع النوى وممسوح بفوطة رطبة

ماء مغلي ومبرد

ملعقة عصير برتقال طبيعي غير محلى

الطريقة:-

نضع التمر والماء في قدر على النار ونتركه حتى يغلي ويصبح طريا، ثم نصفيه من الماء ونضعه في الخلاط مع ملعقة من ماء السلق وعصير البرتقال، ثم نشغل الخلاط حتى ينهرس التمر ويصبح ناعما، بعدها نصبه في صحن نظيف ومعقم، ونبرده قليلا ثم يقدم للطفل، ويمكن حفظ ما تبقى بوعاء مغلق ومعقم في الثلاجة لليوم التالي.