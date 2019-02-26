صدمة لمنتظري ” هواوي ميت إكس ” بعد ساعات من الإعلان عنه
كشف موقع ” إنجادجيت ” التقني المتخصص عن أخطاء تقنية خطيرة في أيقونة هواوي الجدية القابلة للطي “هواوي ميت X” وذلك بعد ساعات قليلة من الإعلان عنه .
وأكد الموقع أن هناك عيوب خطيرة في الهاتف الجديد أبرزها أنه لا يحتوي على أي ثقوب كاميرات أمامية، أو “Notch ” ، في الشاشة اللمسية عند اتساعها بقياس 8 بوصات .
كما كشف الموقع عن عيب أخطر يتمثل في وجود تجاعيد في منتصف الشاشة اللمسية عند اتساعها بقياس 8 بوصات ، وتظهر بدقة أكبر عند قياس 6.4 بوصة ، مما يؤثر على جودة مستشعرات اللمس .
ولم ترد الشركة بعد على تلك العوب إذ أعلنت عنه أمس فقط ،واعتبرته قنبلة جديدة في سوق الهواتف الذكية .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 45930 ] نشر منذ 9 دقائق
جهازي هواوي ميت9
جميييييييييل جدآ😘😘😘