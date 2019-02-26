بالصور.. بيجو 208 2020 الجديدة كلياً تكشف عن تصميمها المستقبلي المميز

متابعة أميرة خالد(صدى):

بيجو 208 2020 الجديدة كلياً تكشف عن تصميمها المستقبلي المميز من خلال نشر صورها الرسمية على الانترنت .

ومن المقرر أن يتم إطلاق سيارة بيجو 208 2020 ضمن فعاليات معرض جنيف للسيارات الذي سيقام بداية شهر مارس القادم .

حيث نشرت شركة بيجو الفرنسية صور أجدد سيارات 2020 بعد أقل من شهر من تقديم الجيل الخامس من سيارة رينو كليو 2020 التي سيتم إطلاقها في معرض جنيف أيضاً ، ليتم إطلاق أجدد سيارات فرنسية في المعرض العالمي الذي يقام سنوياً في سويسرا .

والآن لنتحدث عن التصميم الخارجي الذي حصل عليه الجيل الثاني من سيارة بيجو 208 2020 ، كما توضح الصور الخارجية حصلت على ملامح مستمدة من شقيقتها بيجو 508 الجديدة كلياً التي ظهرت قبل عام من الآن ضمن فعاليات معرض جنيف للسيارات 2018 ، لتمتلك سيارة الهاتشباك 208 واجهة أمامية تضم شبك جديد كبير الحجم تحيط به مصابيح بتصميم عصرية التصميم وزودت أجدد سيارات بيجو بصادم أمامي جديد .

ونلاحظ أن سيارة بيجو 208 حصلت على خطوط انسيابية من الأمام وبشكل ممتد على الجوانب وصولاً إلى الخلف حيث زودت بمصابيح جديدة بتصميم مستمد من شقيقتها بيجو 3008 التي سبق وجربنا قيادتها ، وهناك لمسات باللون الأسود ومخرجين للعادم وجناح خلفي .

يبدو تصميم الجيل الثاني من بيجو 208 مختلفاً بالكامل عن شكل الجيل الأول الذي تم إطلاقه في عام 2012 .

تعتمد سيارة بيجو 208 الجديدة كلياً على قاعدة عجلات CMP ، وتم تخفيض وزنها بمقدار بلغ 30 كيلوغرام مقارنة مع الجيل الأول .

خيارات المحركات التي سيتم توفيرها على سيارة Peugeot 208 2020 الجديدة كلياً :

محرك بنزين سعة 1.2 لتر مع تيربو يولد قوة 75 حصان ، يتصل مع قير عادي من 5 سرعات .

محرك ديزل 4 سلندر سعة 1.5 لتر يولد قوة 100 حصان ، يتصل مع قير عادي من 6 سرعات .

وسيتم توفير السيارة لاحقاً بمحرك بنزين بولد قوة 100 حصان يتصل مع قير عادي من 6 سرعات أو قير اوتوماتيك من 8 سرعات .

كما سيتم توفير نسخة أعلى منها مع محرك بقوة تصل إلى 130 حصان يتصل مع قير اوتوماتيك من 8 سرعات .

داخلية بيجو 208

وهناك نسخة كهربائية من هذه السيارة تحت مسمى e-208 ستعتمد على بطارية 50 كيلوواط توفر قوة 136 حصان و 260 نيوتن.متر من عزم الدوران ، لتتسارع هذه السيارة من 0 إلى 100 كم/س في 8.1 ثانية ، وتستطيع هذه السيارة قطع مسافة 340 كم بالشحنة الكهربائية الواحدة ، وتتم عملية شحن 80% من بطارية هذه السيارة الكهربائية خلال 30 دقيقة .

مازال الوقت مبكراً لمعرفة سعر بيجو 208 2020 الجديدة كلياً .