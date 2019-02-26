” العدل ” تجيب على استفسار خاص بالدعاوى المقدمة لمكتب العمل

علي القحطاني(صدى):

أوضح حساب التواصل العدلي التابع لوزارة العدل، أن كل دعوى تم قيدها قبل مباشرة المحاكم العمالية لدى مكتب العمل، تُنظر لدى الهيئات الابتدائية.

وأضاف التواصل العدلي: ” كل دعوى تم قيدها قبل مباشرة المحاكم العمالية لدى مكتب العمل، تُنظر لدى الهيئات الابتدائية ويُعترض على القرار لدى الهيئة العليا حتي صدور قرار منه للخصومة ” .

وجا ذلك ردًا على استفسار مفاده: ” تقدمت بدعوى لدى مكتب العمل قبل تاريخ 20 / 2 / 1440 هـ وصدر قرار من الهيئة الابتدائية في الدعوى، عند من أقدم الاعتراض على القرار ؟ ” .