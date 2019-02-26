” العدل ” تجيب على استفسار خاص بالدعاوى المقدمة لمكتب العمل
أوضح حساب التواصل العدلي التابع لوزارة العدل، أن كل دعوى تم قيدها قبل مباشرة المحاكم العمالية لدى مكتب العمل، تُنظر لدى الهيئات الابتدائية.
وأضاف التواصل العدلي: ” كل دعوى تم قيدها قبل مباشرة المحاكم العمالية لدى مكتب العمل، تُنظر لدى الهيئات الابتدائية ويُعترض على القرار لدى الهيئة العليا حتي صدور قرار منه للخصومة ” .
وجا ذلك ردًا على استفسار مفاده: ” تقدمت بدعوى لدى مكتب العمل قبل تاريخ 20 / 2 / 1440 هـ وصدر قرار من الهيئة الابتدائية في الدعوى، عند من أقدم الاعتراض على القرار ؟ ” .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 45930 ] نشر منذ 12 دقيقة
الله يعطيكم العافية👍