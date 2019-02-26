مفاجأة صادمة.. مايكل جاكسون تعرض للاغتصاب

واشنطن(صدى):

كشف كونراد موراي طبيب ملك البوب الأمريكي مايكل جاكسون، عن مفاجأة صادمة بعد مفاجآت تحرشه بالأطفال والإساءة إليهم.

وأكد ” موراي ” إن المطرب العالمي تعرض للاغتصاب في مرحلة الطفولة؛ لافتًا إلى إن مايكل أخبره بأنه ” ضحية اعتداء جنسي “، كما أنه أخفى هذا السر دون أن يحدد من اعتدى عليه.

وأضاف: ” يتحدث الجميع عن حقيقة تعرضي للضرب من قبل والدي، وكيف قيل لي بأنني قبيح.. أوافق على أن كل هذا يحدث للأطفال، ولكنهم لا يتعرضون للاعتداء الجنسي ” ؛ فيما كان الطبيب، الذي سجن لمدة أربع سنوات بتهمة القتل غير العمد لمايكل جاكسون، قد كشف أنهم كانوا يتبعون إجراءات غريبة قبل نوم النجم، لمنعه من تلطيخ سريره.