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مفاجأة صادمة.. مايكل جاكسون تعرض للاغتصاب

مفاجأة صادمة.. مايكل جاكسون تعرض للاغتصاب
واشنطن(صدى):

كشف كونراد موراي طبيب ملك البوب الأمريكي مايكل جاكسون، عن مفاجأة صادمة بعد مفاجآت تحرشه بالأطفال والإساءة إليهم.

وأكد ” موراي ” إن المطرب العالمي تعرض للاغتصاب في مرحلة الطفولة؛ لافتًا إلى إن مايكل أخبره بأنه ” ضحية اعتداء جنسي “، كما أنه أخفى هذا السر دون أن يحدد من اعتدى عليه.

وأضاف: ” يتحدث الجميع عن حقيقة تعرضي للضرب من قبل والدي، وكيف قيل لي بأنني قبيح.. أوافق على أن كل هذا يحدث للأطفال، ولكنهم لا يتعرضون للاعتداء الجنسي ” ؛ فيما كان الطبيب، الذي سجن لمدة أربع سنوات بتهمة القتل غير العمد لمايكل جاكسون، قد كشف أنهم كانوا يتبعون إجراءات غريبة قبل نوم النجم، لمنعه من تلطيخ سريره.


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