زوجة في دعوى طلاق: ” أنا متجوزة ” المخدة ” وزوجي ابن أمه

القاهرة(صدى):

شهدت إحدى محاكم الأسرة المصرية دعوى طلاق للضرر أقامتها عروس بعد زواج دام 5 أشهر فقط لسبب أذهل الحضور .

فقد كشفت الزوجة الشابة أن زوجها لا يستطيع النوم إلا بجانب والدته ، الأمر الذي أحال حياتها لجحيم بعد أن أدركت أنها تزوجت “المخدة” على حد تعبيرها .

وأبانت الزوجة أنه ألمح لها كثيراً بتعلقه بوالدته التي ربته يتيماً منذأن كان عمره 3 سنوات ، مما دفعها إلى إحترامه وعزمها على برها معه .

وأضافت أنها اكتشفت طبيعته الغريبة في النوم بعد أن سافرا 7 أيام في مدينة شرم الشيخ ، بينما كان زوجها لا يستطيع النوم وكان يتصل بوالدته كل نصف ساعة ليلاً ، فيما ظنت أن الأمر فقط يعود لتغيير السفر وبعده عنها .

وتابعت أن زوجها فاجأها بعد عودتهما بأنه لن يستطيع النوم بجانبها ، فنزلت معه إلى شقة والدته كي تبيت معه حيث يسكنا معها بنفس العمارة ، إلا أنه أصر على النوم بجانب والدته في نفس غرفتها ، تاركاً عروسه وحيدة .

وأخيراً قررت الزوجة الخلاص من “ابن أمه” على حد وصفها بعد 5 شهور قضاها في حضن والدته ، وتنتظر حكم القضاء .