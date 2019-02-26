زوجة في دعوى طلاق: ” أنا متجوزة ” المخدة ” وزوجي ابن أمه
شهدت إحدى محاكم الأسرة المصرية دعوى طلاق للضرر أقامتها عروس بعد زواج دام 5 أشهر فقط لسبب أذهل الحضور .
فقد كشفت الزوجة الشابة أن زوجها لا يستطيع النوم إلا بجانب والدته ، الأمر الذي أحال حياتها لجحيم بعد أن أدركت أنها تزوجت “المخدة” على حد تعبيرها .
وأبانت الزوجة أنه ألمح لها كثيراً بتعلقه بوالدته التي ربته يتيماً منذأن كان عمره 3 سنوات ، مما دفعها إلى إحترامه وعزمها على برها معه .
وأضافت أنها اكتشفت طبيعته الغريبة في النوم بعد أن سافرا 7 أيام في مدينة شرم الشيخ ، بينما كان زوجها لا يستطيع النوم وكان يتصل بوالدته كل نصف ساعة ليلاً ، فيما ظنت أن الأمر فقط يعود لتغيير السفر وبعده عنها .
وتابعت أن زوجها فاجأها بعد عودتهما بأنه لن يستطيع النوم بجانبها ، فنزلت معه إلى شقة والدته كي تبيت معه حيث يسكنا معها بنفس العمارة ، إلا أنه أصر على النوم بجانب والدته في نفس غرفتها ، تاركاً عروسه وحيدة .
وأخيراً قررت الزوجة الخلاص من “ابن أمه” على حد وصفها بعد 5 شهور قضاها في حضن والدته ، وتنتظر حكم القضاء .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 45930 ] نشر منذ 25 دقيقة
دائمآ أقولها
الزوجة ماتزوجتك علشان بس تأكلها وتشربها
الأشياء هذي موجوده حتى في بيت أبوها
إذا منت قد الزواج لاتتزوج وتعذب بنت الناس
معك😠
احمد[ عدد التعليقات: 132 ] نشر منذ 23 دقيقة
ليس من البر ان تنام مع امك وتترك زوجتك
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 45930 ] نشر منذ 17 دقيقة
الزوج المهمل لزوجتة
هو السبب الأول له في خيانتها
المثل الصيني وش يقول
حاول أن تهتم في زوجتك
لأنك إن لم تفعل
شخصآ آخر سيفعل ذلك!!!
هذي كثر خيرها صبرت عليك
ورفعت دعوى طلاق😐