تركي الفيصل: أستعين بتويتر لمعرفة الأخبار العاجلة من حساب مجهول

عادل الحربي(صدى):

تحدث الأمير تركي الفيصل، الرئيس الأسبق للاستخبارات، ورئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، عن دور الإعلام وتوظيفه في التصدي للفوضى وتعزيز الاستقرار.

وأوضح ” الفيصل ” خلال محاضرته الحوارية بمنتدى ” مسك ” للإعلام، أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال منع أي معلومة في وسائل التواصل الاجتماعي.

واستطرد قائلاً: ” أستعين بتويتر لمعرفة الأخبار العاجلة ولدي حساب مستعار، فأنا أبدأ يومي صباحاً بقراءة الصحيفة المطبوعة، وأتصفح تويتر مرتين في اليوم لمطالعة الأخبار من خلال حساب مجهول ولن أكشف عنه ” .

تجدر الإشارة إلى أن منتدى ” مسك ” للإعلام سيواجه اليوم الثلاثاء، ممارسات تزييف المحتوى الإعلامي؛ وذلك بالدفع بعدد من الخبراء في القطاع الإعلامي والمهتمين بصناعة المحتوى.

وسيشارك فيه 47 متحدثاً من 13 دولة، من بينهم رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية الأمير تركي الفيصل، ووزير شؤون الإعلام رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية علي الرميحي.