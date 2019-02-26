” أبشع إنتقام ” .. امرأة تربط زوجها وعشيقته عاريين في مكان عام

بكين(صدى):

في واقعة مثيرة للجدل ضج بها الرأي العام الصيني ، أقدمت زوجة على ربط زوجها وعشيقته عاريين في شجرة بمكان عام بعدما ضبطتهما متلبسيًن بجريمة الزنا.

ووفقاً لصحيفة “ميرور” البريطانية فإن المرأة قد شعرت بخيانة زوجها فخططت مع أقاربها لتنفيذ خطة الإنتقام بإقليم جويزهو .

ووثق صينيون مقطع فيديو للثنائي وحولهم عدداً من المواطنين الذين تبادلوا عليهما الضحك والسخرية ،بينما لم توضح السلطات الأمنية ما إذا كانت ستعاقب الزوجة على فعلتها أم لا .

أما ردود الأفعال فكانت متباينة فالبعض عذر الزوجة على إنتقامها الشنيع بدافع شعورها بالظلم والخيانة ، بينما إنتقد كثيرون فعلتها مؤكدين أن الشرطة هي المسئولة وحدها عن العقاب .