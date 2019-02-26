الكشف عن هوية خاطف الطائرة المتوجهة إلى ” دبي ” بعد تصفيته

أبو ظبي(صدى):

كشفت تقارير صحفية، هوية الشاب الذي حاول خطف طائرة متوجهة من العاصمة البنغالية ” دكا ” إلى دبي، بعد تصفيته على يد قوة ” كوماندوز ” التي اقتحمت الطائرة التابعة لشركة Biman Bangladesh Airlines بعد هبوطها في مطار ” تشيتاغونغ ” بالجنوب الشرقي للبلاد.

ونفذت القوة العملية من دون أن يلحق الأذى بأي ممن كانوا على متنها، وتحرير ١٤٨ شخصا احتجزهم القتيل، الذي يسمى مهدي وعمره 25 سنة وجنسيته بنغالية، فيما قال المتحدث باسم الجيش البنغالي، الجنرال مطيع الرحمن، أنه تم العثور بحوزة القتيل على مسدس فقط، رغم زعمه بأنه يحمل قنبلة.

ومن جانبه، أوضح نائب مدير أمن الطائرات، أنه أبقى على الشاب مشغولاً في مكالمة هاتفية بينما كان عناصر ” القوة الخاصة ” يستعدون للاقتحام؛ لافتًا إلى أن الشاب طالب بالتحدث إلى رئيسة وزرائنا ” الشيخة حسينة ” وقال إن بحوزته مسدساً، لكننا لم نكن متأكدين مما إذا كان مسدسه حقيقياً أم مزيفاً.

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