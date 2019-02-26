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اليوم.. رياح نشطة ومثيرة للغبار على أجزاء بالمملكة

اليوم.. رياح نشطة ومثيرة للغبار على أجزاء بالمملكة
الرياض(صدى):

توقع الدكتور عبد الله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم ورئيس لجنة ” تسميات ” للحالات المناخية ، هبوب رياح اليوم جنوبية وجنوبية غربية نشطة قد تثير الغبار في المواقع المفتوحة في الشمال والشمال الغربي من المملكة .

وقال ” المسند ” في تغريدة على حسابه الرسمي : متوقع أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للغبار بسبب مرور منخفض جوي متوسطى حتى نهاية الأسبوع .. والله أعلم .

 

 


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