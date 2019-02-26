بومبيو معلقا على استقالة ” ظريف ” : أنت واجهة لمافيا دينية فاسدة
علّق وزير الخارجية الأمريكي ” مايك بومبيو ” على إعلان نظيره الإيراني محمد جواد ظريف استقالته معتبراً إياه واجهة لـ ” مافيا دينية فاسدة ” .
وقال في حسابه على موقع ” تويتر ” سنرى ما إذا كانت هذه الاستقالة ” ستصمد ” ، في إشارة إلى عدم قبولها بعد من الرئيس حسن روحاني .
وتابع ” بومبيو ” قائلاً : ظريف وحسن روحاني ما هما إلا “واجهتين لمافيا دينية فاسدة ” نحن نعرف أنّ المرشد الأعلى “علي خامنئي ” هو صاحب كل القرارات النهائية ، مؤكداً عدم تغيير سياسة الولايات المتحدة حتى يحترم النظام الإيراني شعبه ويتصرف كبلد طبيعي .
وكان ” ظريف ” الذي تولى حقيبة الخارجية في مطلع الولاية الأولى لروحاني ” 2013-2017 “، وأعيد تعيينه في المنصب نفسه بعد إعادة انتخاب روحاني لولاية ثانية ، قد أعلن استقالته على حسابه الرسمي بإنستجرام أمس .
وكان ظريف كبير المفاوضين الإيرانيين في المباحثات النووية وتوصل لإتفاق نووي مع ” مجموعة الدول الست ” منهم الولايات المتحدة لكنه عاد وتعرض لإنتقادات حادة بعد الخلاف على الإتفاق وانسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018 .
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غندورة[ عدد التعليقات: 11764 ] نشر منذ 32 دقيقة
شوف يابومبيو ترى إستقالته لاتعني إنه “بيغيب” بيبقى “ذنب” لـ روحاني ويشتغل من خلف (الكواليس)
كثير تقاعدوا وأستقالوا ومازل لهم “بصمة” شر و(أذناب).. ينفذون أوامرهم.
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 2678 ] نشر منذ 15 دقيقة
ويومك تدري والأن تهذري يا بمبيو
من الذي جلس إلى ظريف واتفق على شروط البرنامج النووي الايراني اليس انتم ام كنتم حينها
تكيدون المكائد والدسائس لبلاد الحرمين سويآ
وحين عرفتم ان الله معنا والله يحمي بلادنا قبل انفسنا واولادنا
تسوي يعني إني هذة الإسطوانة لم تعد تنطلي علينا لا تقول ايها الامريكي بل افعل فأنت شرطي العالم ودورك مالم تقم بة فالصين متأهبة
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 45895 ] نشر منذ 8 دقائق
أتفق معك ياغندورة
هذيلن مالهم أمان😐