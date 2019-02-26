بومبيو معلقا على استقالة ” ظريف ” : أنت واجهة لمافيا دينية فاسدة

واشنطن(صدى):

علّق وزير الخارجية الأمريكي ” مايك بومبيو ” على إعلان نظيره الإيراني محمد جواد ظريف استقالته معتبراً إياه واجهة لـ ” مافيا دينية فاسدة ” .

وقال في حسابه على موقع ” تويتر ” سنرى ما إذا كانت هذه الاستقالة ” ستصمد ” ، في إشارة إلى عدم قبولها بعد من الرئيس حسن روحاني .

وتابع ” بومبيو ” قائلاً : ظريف وحسن روحاني ما هما إلا “واجهتين لمافيا دينية فاسدة ” نحن نعرف أنّ المرشد الأعلى “علي خامنئي ” هو صاحب كل القرارات النهائية ، مؤكداً عدم تغيير سياسة الولايات المتحدة حتى يحترم النظام الإيراني شعبه ويتصرف كبلد طبيعي .

وكان ” ظريف ” الذي تولى حقيبة الخارجية في مطلع الولاية الأولى لروحاني ” 2013-2017 “، وأعيد تعيينه في المنصب نفسه بعد إعادة انتخاب روحاني لولاية ثانية ، قد أعلن استقالته على حسابه الرسمي بإنستجرام أمس .

وكان ظريف كبير المفاوضين الإيرانيين في المباحثات النووية وتوصل لإتفاق نووي مع ” مجموعة الدول الست ” منهم الولايات المتحدة لكنه عاد وتعرض لإنتقادات حادة بعد الخلاف على الإتفاق وانسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018 .

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