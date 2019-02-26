جامعة القصيم تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت جامعة القصيم عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف في المدينة الطبية على برنامج التشغيل الذاتي للرجال والنساء.

وأوضحت الجامعة، أن المسميات الوظيفية المتاحة هي: طبيب استشاري/ عناية مركزة. طب التخدير، وطبيب نائب أول/ نائب/ عناية مركزة. طب التخدير، وصيدلي/ صيدلة، وأخصائي غير طبيب / تمريض، وأخصائي غير طبيب / علاج نفسي.

وأضافت الجامعة أنها تحتاج إلى: أخصائي غير طبيب / أشعة (تصوير طبي)، أخصائي غير طبيب / مختبرات طبية، وأخصائي غير طبيب / أجهزة طبية، وأخصائي مركز بيانات، ومهندس شبكات واتصالات.

وأشارت إلى أن التقديم يستمر لمدة عشرة أيام من تاريخ 20 / 6 / 1440 هـ الموافق 25 / 2 / 2019؛ حيث يتم استقبال الطلبات إلكترونياً من خلال الرابط التالي:هنا