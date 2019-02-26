جامعة القصيم تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين
كشفت جامعة القصيم عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف في المدينة الطبية على برنامج التشغيل الذاتي للرجال والنساء.
وأوضحت الجامعة، أن المسميات الوظيفية المتاحة هي: طبيب استشاري/ عناية مركزة. طب التخدير، وطبيب نائب أول/ نائب/ عناية مركزة. طب التخدير، وصيدلي/ صيدلة، وأخصائي غير طبيب / تمريض، وأخصائي غير طبيب / علاج نفسي.
وأضافت الجامعة أنها تحتاج إلى: أخصائي غير طبيب / أشعة (تصوير طبي)، أخصائي غير طبيب / مختبرات طبية، وأخصائي غير طبيب / أجهزة طبية، وأخصائي مركز بيانات، ومهندس شبكات واتصالات.
وأشارت إلى أن التقديم يستمر لمدة عشرة أيام من تاريخ 20 / 6 / 1440 هـ الموافق 25 / 2 / 2019؛ حيث يتم استقبال الطلبات إلكترونياً من خلال الرابط التالي:هنا
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 45895 ] نشر منذ 8 دقائق
باالتوفيق🤗