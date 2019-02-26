أول صورة لمولود سارة الودعاني وتعليق جمهورها على ملامحه

الرياض(صدى):

فاجأت خبيرة التجميل ونجمة مواقع لتواصل الإجتماعي ” سارة الودعاني ” جمهورها بنشر صورة مولودها ” سعد ” عقب ولادته ، خلاف الكثير من النجمات اللاتي يمتنعن عن ذلك خوف من الحسد ورغبة في تشويق الجمهور .

وعلّقت “الودعاني” على الصورة التي نشرتها عبر إنستجرام قائلة : سعد وعمره ساعه بسم الله عليك تحفظك وترعاك حبيب ماما .

وانهالت على “الودعاني ” تعليقات التهنئة ، وقال لها أحد المتابعين : يشبهك نفس تفاصيل وجهك ماشاء الله يجنن الله يحفظكم لبعض ويبلغك فيه عريس بس غريبه ابوه وافق تنزلي الصورة؟ ، وغيرها من التعليقات المباركة والداعية لها ولطفلها .

وكانت سارة الودعاني قدشاركت جمهورها مشاعرها قبل الولادة وخوفها الذي دفع الطبيب لحقنها بـ”إبرة ” ، مؤكدة أنها شيء مهم وهي “رحمة من الله”، رغم أن بعض صديقاتها لم يخضعن لها قبل الولادة .