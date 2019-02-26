هطول أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة على المدينة

المدينة المنورة(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الثلاثاء، إنذارًا مبكرًا يفيد بهطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على منطقة المدينة المنورة.

وأوضحت ” الهيئة ” أن الإنذار يشمل ينبع، العيص، الفقرة، المدينة المنورة،العلا والأجزاء المجاورة لها؛ فيما يبدأ من الساعة 9:00 صباح اليوم إلى الساعة 21:00 من مساء نفس اليوم.