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هطول أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة على المدينة

هطول أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة على المدينة
المدينة المنورة(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الثلاثاء، إنذارًا مبكرًا يفيد بهطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على منطقة المدينة المنورة.

وأوضحت ” الهيئة ” أن الإنذار يشمل ينبع، العيص، الفقرة، المدينة المنورة،العلا والأجزاء المجاورة لها؛ فيما يبدأ من الساعة 9:00 صباح اليوم إلى الساعة 21:00 من مساء نفس اليوم.


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