هطول أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة على المدينة
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الثلاثاء، إنذارًا مبكرًا يفيد بهطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على منطقة المدينة المنورة.
وأوضحت ” الهيئة ” أن الإنذار يشمل ينبع، العيص، الفقرة، المدينة المنورة،العلا والأجزاء المجاورة لها؛ فيما يبدأ من الساعة 9:00 صباح اليوم إلى الساعة 21:00 من مساء نفس اليوم.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 45896 ] نشر منذ 7 دقائق
الأجواء عندنا اليوم في المدينة
رووووووووووووووووووعه😍😍😍