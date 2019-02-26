المحكمة تحدد مصير مدير هتك عرض طالبة بالصف الرابع الابتدائي

القاهرة(صدى):

تحول مدير مركز تعليمي بمصر إلى ذئب بشري، حيث أقدم على هتك عرض طالبة بالمرحلة الابتدائية.

وقررت محكمة جنايات الجيزة بمصر، معاقبة مدير المركز التعليمي، لاتهامه بهتك عرض طالبة في الصف الرابع الابتدائي أثناء تلقيها درس خاص، بالحبس 3 سنوات.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم بهتك عرض الطالبة، إلى محكمة الجنايات لمحاكمته فيما هو منسوب إليه من اتهامات من خلال ملامسة أجزاء حساسة من جسد الطفلة وتجريدها من ملابسها.