المحكمة تحدد مصير مدير هتك عرض طالبة بالصف الرابع الابتدائي
تحول مدير مركز تعليمي بمصر إلى ذئب بشري، حيث أقدم على هتك عرض طالبة بالمرحلة الابتدائية.
وقررت محكمة جنايات الجيزة بمصر، معاقبة مدير المركز التعليمي، لاتهامه بهتك عرض طالبة في الصف الرابع الابتدائي أثناء تلقيها درس خاص، بالحبس 3 سنوات.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم بهتك عرض الطالبة، إلى محكمة الجنايات لمحاكمته فيما هو منسوب إليه من اتهامات من خلال ملامسة أجزاء حساسة من جسد الطفلة وتجريدها من ملابسها.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 23873 ] نشر منذ 13 دقيقة
خلال ملامسة أجزاء حساسة من جسد الطفلة وتجريدها من ملابسها.
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لكن هذه عمرها تقريبا عشر سنوات كيف سمحت له يلامسها و يجردها من ملابسها
وبعدين ايش استفاد الاهبل بعد تجريدها من ملابسها ؟ جلس يناظر و يتفرج مثلا
احتمال يكون شيبه وحب يشوف ما كان يراه في شبابه