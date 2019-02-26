بالصور.. الرياض تتزين احتفالا باليوم الوطني الكويتي

حمود العنزي(صدى):

زينت ألوان العلم الكويتي معالم العاصمة الرياض، أمس الأثنين، زذلك بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني الـ 58 بالكويت.

ووثقت مجموعة من الصور، جانبًا من احتفال الرياض باليوم الوطني الكويتي، حيث تلون عدد من معالمها بألوان علم المملكة وعلم الكويت.

وأبرزت مظاهر الاحتفال أهمية الوحدة والتراث الثقافي المشترك بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت الشقيقة.

وتعتبر هذه المناسبة غالية على السعوديين قبل الكويتيين؛ لما يجمعهم من جيرة وقرابة وعوائل مشتركة، ومحبة تجاوزت الحدود.

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