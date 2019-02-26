” لم يعد لي قيمة ” ..جواد ظريف يوضح سبب استقالته المفاجأة من منصبه

طهران(صدى):

أرجع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، سبب قراره بالاستقالة إلى تغييبه عن لقاءات رئيس النظام السوري بشار الأسد في طهران مع خامنئي وروحاني، ما جعله يشعر بأنه لاقيمة له.

وتصاعدت خلافات ظريف خلال الآونة الأخيرة مع المتشددين والحرس الثوري حول جدوى البقاء في الاتفاق النووي منذ أن انسحبت منه أمريكا.

وتزامنت استقالة ظريف مع زيارة رئيس النظام السوري إلى طهران للقاء خامنئي وحسن روحاني، حيث من المعروف أن ظريف رغم دعمه العلني للتدخل الإيراني في سوريا، إلا أنه على خلاف شديد مع الحرس الثوري حول كيفية إدارة نفوذ إيران هناك أو في سائر دول المنطقة.

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