محاكمة مهندس هتك عرض موظفة أكثر من مرة في مكان عملها

أبوظبي(صدى):

مثل مهندس ميكانيكي آسيوي الجنسية أمام محكمة الجنايات في رأس الخيمة بالإمارات، أمس الأثنين، لمحاكمته بتهمة هتك عرض موظفة تعمل بشركة شقيقته.

وذكرت لائحة اتهام النيابة العامة أن المتهم هتك عرض المجني عليها بالإكراه، حيث باغتها واحتضنها وضمها إليه وأمسك مناطق حساسة من جسدها دون رضاها، في مكان العمل.

وبحسب اللائحة فإن المتهم أتى قولاً وفعلاً مخلا بالآداب العامة ،حيث جهر للمجني عليها برغبته في تقبيلها وإمساك مناطق من جسدها وممارسة الجنس معها، كما خدش حياء المجني عليها في مكان عملهما، إضافة إلى تحسينه المعصية والحض عليها بارتكابه للجرائم محل الاتهام، وأمرت بإحالته لمحكمة الجنايات وفقاً لقانون العقوبات الاتحادي.

وجاء في أوراق القضية أن المتهم استغل عمل المجني عليها في شركة شقيقته وهتك عرضها بالإكراه أكثر من مرة، حيث قام بهتك عرضها أول مرة في شهر نوفمبر الماضي، حيث قدمت شكوى ضد المتهم لدى الجهات المعنية ثم تنازلت عنها خوفاً من إنهاء خدماتها من العمل.

وبتكرار فعلته الشهر الماضي، قدمت الموظفة شكوى ضد الجاني بتهمة هتك عرضها بالإكراه وقامت الشرطة بالتحقيق في الواقعة، حيث أنكر المتهم في تحقيقات الشرطة الاتهامات الموجهة إليه من قبل المجني عليها.

وأمرت المحكمة بتمديد حبس المتهم وحددت جلسة الرابع من مارس المقبل موعداً لاستكمال القضية.